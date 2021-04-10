El Clasico ÜCRETSİZ, CANLI YAYINLA Misli.com'da! Öne çıkan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

REAL MADRID

- Son 3 lig maçını kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'u 3-1 devirip yarı final kapısını ardına kadar aralayan Real Madrid'de Sergio Ramos ve Dani Carvajal'ın sakatlıkları sürüyor. Raphael Varane koronavirüs karantinasında.

- Eden Hazard iyileşti ancak ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

- TD Zinedine Zidane orta alanda "Modric, Casemiro & Kroos" üçlüsünü bozmayacaktır. Sağ bekte Lucas Vazquez, sol bekte Ferland Mendy izleyeceğiz.

- Hücumun bir kanadında Marco Asensio, diğer kanadında Vinicius Junior forma giyecek. Gole en yakın isim ise elbette Karim Benzema olacak.

BARCELONA

- İspanya Süper Kupa'yı kazanamadılar, Devler Ligi'ne son 16 turunda veda ettiler...

- Barcelona, Kral Kupası'nda da ite kaka finale yükselmişti ancak La Liga'da son 6 maçta fire vermedi. Bu 6 maçın 4'ünde gol yemedi ve Atletico Madrid'in kayıpları sonrası zirveye 1 puanlık mesafeye kadar geldi.

- Philipp Coutinho ve Ansu Fati sakat, Gerard Pique ve Sergi Roberto iyileşti ancak ilk 11'de olmaları beklenmiyor.

- TD Ronald Koeman, kötü futbol ve istenilmeyen sonuçlar sonrası 4-3-3'ü çöpe atıp 3'lü savunmaya döndü. Arka arkaya galibiyetler de geldi. Kanatlar Sergino Dest ve Jorbi Alba'ya emanet.

- Hücumda "Messi & Griezmann" önünde Dembele de gördük, Pedri önünde "Messi & Griezmann" da... Koeman'ın bu bölgeyi nasıl dizayn edeceğini maç saati öğreneceğiz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid'in iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Barcelona deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının tamamında 2+ gol atmayı başardı.

- La Liga'nın ilk yarısındaki maçta Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid, 2007-08 sezonundan bu yana aynı sezondaki 2 derbiden galip ayrılamıyor.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

%25'lik kesim son haftalarda ligde daha formda gözüken taraf Barcelona olsa da El Clasico'da Real Madrid'e güveniyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, İstanbul'da Galatasaray'ı boş geçmemişti! Hatırlayalım...