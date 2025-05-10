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El Clasico öncesi Arda Güler'e müjde! ‘Anahtar oyuncu olacak’

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#Arda Güler#Real Madrid#Ancelotti
El Clasico öncesi Arda Gülere müjde ‘Anahtar oyuncu olacak’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 11:24

Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında Barcelona'ya konuk olacak. El Clasico mücadelesine kısa bir süre kala Ancelotti'den Arda Güler için sevindiren haber geldi.

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La Liga'da şampiyonluk yarışı sürüyor. Zirvedeki Barcelona ile 2. sırada yer alan Real Madrid yarın akşam kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi milli futbolcu Arda Güler'e güzel haber geldi.

El Clasico sahnesi
Barcelona ile Real Madrid yarın akşam saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Barça 79 puanla lider, Madrid ise 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Geçen haftanın yıldızıydı
Son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, geçen hafta Celta Vigo maçına ilk 11'de başlamış ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

El Clasico öncesi Arda Gülere müjde ‘Anahtar oyuncu olacak’

Dev mücadele öncesi Arda'ya müjde!
Real Madrid'in yıldızı genç yıldızı Arda'ya El Clasico öncesi büyük bir müjde geldi. El Chiringuito TV'de yer alan habere göre 20 yaşındaki Türk futbolcu, yarın akşam maça ilk 11'de başlayacak.

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Gözler Arda'nın üzerinde
TVN 2'de yer alan yazıda ise Arda Güler'in El Clasico'da anahtar oyuncu olabileceğine vurgu yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı: "Arda Güler'in üç iyi maçı, Katalan ekibiyle oynanacak kritik karşılaşma öncesinde iyimser olmayı gerektiriyor."

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14 gol katkısı sağladı
Millî futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıktı. Arda Güler bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 9 asist yaptı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Ancelotti

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