El Clasico öncesi Arda Güler'e müjde! ‘Anahtar oyuncu olacak’

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La Liga'da şampiyonluk yarışı sürüyor. Zirvedeki Barcelona ile 2. sırada yer alan Real Madrid yarın akşam kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi milli futbolcu Arda Güler'e güzel haber geldi.

El Clasico sahnesi

Barcelona ile Real Madrid yarın akşam saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Barça 79 puanla lider, Madrid ise 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Geçen haftanın yıldızıydı

Son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, geçen hafta Celta Vigo maçına ilk 11'de başlamış ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Dev mücadele öncesi Arda'ya müjde!

Real Madrid'in yıldızı genç yıldızı Arda'ya El Clasico öncesi büyük bir müjde geldi. El Chiringuito TV'de yer alan habere göre 20 yaşındaki Türk futbolcu, yarın akşam maça ilk 11'de başlayacak.

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Gözler Arda'nın üzerinde

TVN 2'de yer alan yazıda ise Arda Güler'in El Clasico'da anahtar oyuncu olabileceğine vurgu yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı: "Arda Güler'in üç iyi maçı, Katalan ekibiyle oynanacak kritik karşılaşma öncesinde iyimser olmayı gerektiriyor."

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14 gol katkısı sağladı

Millî futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıktı. Arda Güler bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 9 asist yaptı.