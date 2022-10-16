Canlı Anlatım: Real Madrid Barcelona (El Clasico)

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La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Santiago Bernabu'da Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Real Madrid: 2

Barcelona: 0

Goller: 12' Benzema, 35' Valverde

İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Jr, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Kounde, Garcia, Balde, Busquets, De Jong, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 9'uncu Hafta mücadelesinde Real Madrid, Barcelona ile karşılaşıyor. Saat 17.15'te başlayan mücadele, S Sport üzerinden canlı izlenebiliyor.

EL CLASİCO ÖNCESİ REAL MADRID HABERLERİ

Polonya'da Shakhtar Donetsk karşısında 90+5'te attığı gol sırasında sakatlanan Antonio Rudiger, Real Madrid'in El Clasico maç kadrosunda kendine yer buldu ancak Thibaut Courtois ve Dani Ceballos tarihi maçta yer alamayacak.

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TD Carlo Ancelotti, savunmanın ortasında "Eder Militao & David Alaba" ikilisini tercih edecek.

Orta üçlüde "Aurelien Tchouameni, Luka Modric & Toni Kroos" izleyeceğiz. Sağ bekte Daniel Carvajal, sol bekte Ferland Mendy olacak. Courtois'nın yokluğunda eldivenler Andriy Lunin'e emanet.

Hücum merkezinde Karim Benzema görev yapacak. Benzema'ya kanatlardan Vinicius Junior ve Federico Valverde destek verecek.

Ancelotti'nin Rodrygo ile Marco Asensio'yu yedek soyundurması bekleniyor.

EL CLASİCO ÖNCESİ BARCELONA HABERLERİ

El Clasico öncesi Barcelona'nın eksikleri ise Memphis Depay, Hector Bellerin, Ronald Araujo ve Andreas Christensen...

Sezon açılışını Rayo Vallecano beraberliği ile yaptıktan sonra 7 maç üst üste kazanan Katalan devi, Şampiyonlar Ligi'nde tam tersi bir grafik çizdi ve Viktoria Plzen galibiyeti üzerine çıktığı 3 karşılaşmayı 1 puanla geçip üst tura çıkma şansını zora soktu.

TD Xavi Hernandez, Inter karşısında güven vermeyen ve birçok hata yapan Gerard Pique'yi kesip stoperleri "Jules Kounde & Eric Garcia" şeklinde oluşturacak. Sağ bekte Sergi Roberto'yu izleyeceğiz.

Orta alandaki "Gavi, Busquets & Pedri" üçlüsünün değişmesi beklenmiyor.

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Hücumun bir kanadında Ousmane Dembele, diğerinde Ansu Fati ya da Raphinha olacak.

Merkezde "kuşkusuz" Robert Lewandowski'yi göreceğiz; Benzema ile müthiş bir rekabetin ilk tohumunu atacaklar.