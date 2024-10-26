El Clasico heyecanı canlı yayınla Misli'de! Real Madrid ve Barcelona'da son durum, eksikler ve muhtemel 11'ler, iddaa oranları... Arda Güler oynayacak mı?

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İlandır.

İspanya LaLiga 11. hafta maçında Real Madrid ile Barcelona, bu akşam Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Hakem Sanchez Martinez'in düdük çalacağı dev maç, saat 22:00'da başlayacak.

BARCELONA LİDER, REAL MADRID TAKİPTE

Ligde geride kalan 10 haftada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Barcelona, 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son şampiyon Real Madrid ise 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puanda ve ezeli rakibini takipte.

REAL MADRID YENİLMEZLİK SERİSİNDE REKORA ORTAK OLABİLİR

LaLiga'da 42 maçtır kaybetmeyen Real Madrid, 43. maçta Barcelona'yı konuk ediyor. Ligin yenilmezlik rekoru, 2018 yılındaki 43 maçlık seriyle Barcelona'ya ait. Başkent ekibi, ezeli rakibine kaybetmemesi durumunda rekora ortak olacak.

122 YILLIK REKABET

Real Madrid ve Barcelona arasındaki rekabet 1902 yılına dayanıyor.

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İki takım arasında 13 Mayıs 1902'de dönemin "Taç Kupası" (şimdiki Kral Kupası) yarı finalinde oynanan ilk maçı Barcelona 3-1 kazanırken, günümüze kadar tüm resmi kupalarda oynanan 257 maçta Real Madrid'in üstünlüğü bulunuyor.

İstatistiklere göre El Clasico'larda Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Ligde ise Real Madrid'in 79, Barcelona'nın 74 galibiyetine karşı 32 maç berabere bitti.

Barcelona Lionel Messi döneminde (2004-2021) El Clasico'daki dokuz deplasman maçının 6'sında Santiago Bernabeu Stadı'ndan galibiyetle ayrılmayı başarsa da Messi sonrasında ezeli rakibine karşı rekabette düşüşe geçti.

Ligde geçen sezon her iki maçı da kaybeden Katalan ekibi, sadece 3 Ağustos'taki hazırlık maçında Madrid'e karşı galibiyet (2-1) alabildi.

258. RANDEVU

Real Madrid ve Barcelona, 258. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 257 maçın 106'sını Real Madrid, 100'ünü Barcelona kazanırken, 51 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid'in 436 golüne Barcelona 419 golle karşılık verdi.

REAL MADRID'İN KOZLARI MBAPPE VE VINICIUS JR.

El Clasico'da Real Madrid'in hücumdaki en büyük silahları 9 maçta 6 gol, 1 asisti bulunan Kylian Mbappe ile 10 maçta 5 gol, 6 asisti bulunan Vinicius Jr olacak. 10 maçta 3 gol, 1 asisti bulunan Rodrygo sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir başka önemli isim kaleci Thibaut Courtois'in yerini Andriy Lunin’e bırakması bekleniyor.

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LEWANDOWSKI 12 GOLLE ZİRVEDE

Barcelona'da ise son 2 lig maçında rakip filelere 5 gol yollayan ve La Liga'da 10 maçta attığı 12 golle Gol Krallığı tablosunun zirvesinde yer alan Robert Lewandowski, takımının en büyük gol umudu olacak. 10 maçta 5 gol, 7 asisti bulunan Raphinha ile 10 maçta 4 gol, 6 asisti bulunan Lamine Yamal, Katalan ekibinin diğer hücum silahları. Barcelona’da sakatlığı bulunan Ferran Torres’in yanı sıra Eric Garcia’nın durumu ise belirsiz.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

El Clasico öncesinde Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal, Rodrygo Goes'in sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan yeni çıkan Brahim Diaz'ın da forma giymesi zor görünüyor.

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Barcelona'da da kaleci Marc Andre Ter Stegen ile Andreas Christensen, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia, Marc Bernal'ın sakatlıkları bulunuyor.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in Barcelona maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Pena, Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde, Pedri, Casado, Olmo, Raphinha, Yamal, Lewandowski

MİSLİ'DEN CANLI YAYINLANACAK

Misli üyeleri, Real Madrid - Barcelona maçını canlı izleyebilecek.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Şampiyon Oran seçeneğiyle Misli'nin İddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin %15'i Real Madrid kazanır, %3'ü ise Barcelona kazanır dedi.

Şampiyon Oran seçeneğiyle Real Madrid kazanıra 1.73, Barcelona kazanıra 3.19, beraberliğe ise 3.76 oran veriliyor.

DİKKAT ÇEKEN İDDAA DETAYLARI

Real Madrid, bu sezon evinde oynadığı tüm resmi maçları kazandı.

Barcelona’nın bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12’si “2.5 Üst” bitti.

İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’ü “2.5 Üst” biterken 7’si ise “Karşılıklı Gol Var” bitti.

Real Madrid’in sahasında oynanan son 5 maçın 4’ü “3.5 Üst” bitti.

Real Madrid’in ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8’i “2-3 Gol” aralığında bitti.

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Real Madrid bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçın da ilk yarısında gol yemedi.

Bu sezon ağustos ayında iki ekip arasında oynanan hazırlık maçını Barcelona 2-1 kazanmıştı.

MİSLİ'DEN YENİ ÜYELERE 50+100 TL!

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