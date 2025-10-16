El Bilal Toure'nin derbide forma giyme durumu belli oldu!

Haberin Devamı

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan El Bilal Toure'nin tedavisi büyük ölçüde tamamlandı. Malili futbolcunun derbide forma giyip giyemeyeceği kesinleşiyor.

RAFA GOLCÜLERLE YARIŞIYOR

Beşiktaş’ta attığı goller ve yaptığı asistlerle takımı sırtlayan Rafa Silva, son iki sezonda siyah beyazlı takımda tüm futbolcuları geride bırakırken Süper Lig’de de en verimli orta saha oyuncusu oldu.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 18 gol atıp, 12 asist yapan bu sezon da fileleri 5 kez havalandırıp 2 de gol pası veren Portekizli futbolcu, toplamda 24 gol, 14 asistle 37 gole direkt katkı verdi.

Süper Lig’de yer alan futbolculardan son iki sezonda sadece iki santrfor Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En Nesyri, Rafa Silva’dan daha fazla gol katkısı sağladı. Nijeryalı Osimhen iki sezonda 40 gol, 8 asistle 48, Faslı En Nesyri de 35 gol, 6 asistle 41 skor katkısı verdi.

BEKLERDE DEĞİŞİM ZAMANI

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş savunmasında değişim yaşanacak. Siyah beyazlılar, Gençlerbirliği maçına sağ ve sol bekte farklı isimlerle çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından sol bekte forma şansı bulan David Jurasek’in yerini Rıdvan Yılmaz’a bırakması bekleniyor. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’taki ikinci döneminde henüz 11’de görev yapamadı. Sağ bekte ise zorunlu değişim olacak. Gökhan Sazdağı, kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu bölgede Jonas Svensson ve Taylan Bulut arasında tercih yapacak.

BİLAL DERBİDE SAHADA

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan El Bilal Toure, Fenerbahçe derbisi öncesi sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sol uyluk arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Mali Milli Takımı kadrosundan çıkarılan 24 yaşındaki yıldız, milli arada kendisi için hazırlanan özel program kapsamında bireysel antrenmanlarını sürdürdü. Teknik ekibin raporlarına göre Toure’nin tedavisinde önemli ilerleme kaydedildi ve oyuncunun ağrılarının büyük ölçüde azaldığı öğrenildi.

EKSTRA MESAİ YAPIYOR

Sergen Yalçın yönetimindeki teknik heyet, Malili forvetin hem fiziksel durumunu hem de moral seviyesini yakından takip ediyor. Form tutmak için ekstra mesai yapan Toure’nin, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak dev Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alması bekleniyor. Hücum hattında etkili Atalanta’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan genç golcü, performansıyla Yalçın’ın sisteminde önemli bir yer edinmiş durumda. Bu sezon Süper Lig’de 5 maçta 392 dakika forma giyen Toure, Başakşehir karşısında attığı golle taraftarın gönlünü kazanmıştı. Takıma yeniden dönmesiyle birlikte Beşiktaş’ın hücum hattında büyük bir rahatlama yaşanacağı ifade ediliyor.