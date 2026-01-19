El Bilal Toure, sezon sonunu işaret etti: 'Gol ve asist sayımı göreceğiz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

KARTAL KAYRA YILMAZ: BU TARZ MAÇLAR ZOR OLUYOR

"Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Tüm doğruları yapmaya çalıştık, yaptığımızı düşünüyorum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemliydi bizim için. Bundan sonra seri yakalayıp devam etmek istiyoruz.

Çok iyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz var. Bunlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Daha iyi olacağız."

ORKUN KÖKÇÜ: ARTIK O GOL GELSİN

"Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Çok şans ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Ben de 8-9 kere kaleyi denedim. Son vuruşta zorlandık ama oyun genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştıklarımız sahaya yansımaya başladı. O bizim için güzel bir şey. Zorlandık ama 90+5'te kazandık. En önemlisi 3 puan oluyor tabii ki.

Artık o gol gelsin. (Gülerek) Denedim. Bu artık girsin diye düşündüm ama aslında o da olmamalı. Geçmişe baktığımda, o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. O kafamda, yavaş yavaş geliyoruz. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum. Çalışmaya devam."

EL BILAL TOURE: TAKIM OLARAK BAŞARMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz.

Takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum. Takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz."