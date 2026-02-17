El Bilal Toure, Galatasaray derbisinde yok!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta önceki gün Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan El Bilal Toure’nin sağlık durumu belli oldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 34. dakikada sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Malili futbolcunun çekilen MR’ında sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği duyuruldu.

4 LiG, 1 KUPA MAÇINI KAÇIRABiLiR

1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen El Bilal Toure 7 Mart’ta Galatasaray ile oynanacak derbi de dahil olmak üzere 4’ü Süper Lig’de, 1’i Türkiye Kupası’nda 5 maçta takımı yalnız bırakması bekleniyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maça çıkan El Bilal Toure, siyah-beyazlı forma altında 6 gol kaydederken 5 de asist üretti.

