Ekvador'da kan donduran olay! Futbolcu Mario Pineida ve eşi sokak ortasında öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 12:07

Barcelona SC forması giyen 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Mario Pineida ve eşi bir kasap dükkanı önündeyken uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayda Pineida'nın annesi yaralandı. Bu Ekvador'da son 2 ayda yaşanan 5. futbolcu cinayeti olarak kayıtlara geçti.

Son iki ayda 4 futbolcunun silahlı saldırılarda öldürüldüğü Ekvador’da futbol dünyası bir şok daha yaşadı.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Ekvador polisi Çarşamba günü, 33 yaşındaki Barcelona de Guayaquil savunma oyuncusu Mario Pineida'nın bir saldırıda vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

OLAYDA EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Polisin kimliğini açıklamadığı bir başka kişi de olayda hayatını kaybetti, bir üçüncü kişi ise yaralandı. Hayatının kaybeden diğer kişinin Pineida’nın eşi, yaralanan şahsın ise annesi olduğu öğrenildi.

EKVADOR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

Ekvador İçişleri Bakanlığı, ayrıntıları açıklamadan Pineida'nın ölümünü doğruladı. Kulübü Barcelona de Guayaquil ise yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcusu Pineida'nın ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Ekvador medyası, olayın başkent Quito'nun 265 kilometre (165 mil) güneybatısında bulunan Guayaquil'in kuzey ucundaki Samanes bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Silahlı saldırının hemen ardından olay yerinde çekilen görüntülerde Pineida'nın kasabın önünde yerde yattığı görülüyor.

FLUMİNENSE’DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Pineida, profesyonel kariyerine 2010-2015 yılları arasında oynadığı Independiente del Valle'de başladı. 2016 yılında kıyı kenti Guayaquil'in kulübüne transfer olan Pineida, burada iki lig şampiyonluğu kazandı. Defans oyuncusu, 2022 yılında Brezilya'nın Fluminense takımında da kısa bir süre forma giydi.

EKVADOR’DA ŞİDDET TIRMANIYOR

Ekvador Organize Suç Gözlemevi'ne göre, Ekvador'da 9.000'den fazla cinayetle tarihin en şiddetli yılı yaşanması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl 7.063 şiddetli ölümdü ve 2023'te 8.248 ile rekor kırmıştı.

Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, uluslararası uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olarak Ekvador topraklarında faaliyetlerini genişleten suç örgütleriyle mücadele etme sözü verdi.

SON 2 AYDA 4 FUTBOLCU ÖLDÜRÜLDÜ

Kasım ayında, Independiente del Valle takımının 16 yaşındaki futbolcusu, yine Guayaquil'de, serseri bir kurşunla hayatını kaybetti. İki ay önce, Exapromo Costa takımının oyuncuları Maicol Valencia ve Leandro Yépez ile 22 de Junio takımının oyuncusu Jonathan González, silahla vurularak öldürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
