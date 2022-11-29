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Ekvador - Senegal maçında Enner Valencia'nın büyük talihsizliği! Dünya Kupası'nda gönülleri fethetti...

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#Dünya Kupası#Ekvador#Enner Valencia
Ekvador - Senegal maçında Enner Valencianın büyük talihsizliği Dünya Kupasında gönülleri fethetti...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 20:34

Dünya Kupası A Grubu'nda son maçlar tamamlanırken Senegal'e boyun eğen Enner Valancialı Ekvador, turnuvaya veda etti. Turnuvadaki performansıyla göz dolduran Enner Valencia, ülkesi adına tarihi başarılara imza atarken Senegal karşısında talihsiz bir an yaşadı.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador'un kaptanlığını yapan Fenerbahçeli Enner Valencia, Süper Lig'de çıkışını Dünya Kupası'nda da sürdürdü.

AÇILIŞI DUBLEYLE YAPMIŞTI

Kupanın açılış maçında ev sahibi Katar karşısında sahaya çıkan Enner Valencia, 16 ve 31. dakikalarda iki gol atarak karşılaşmaya damgasını vurmuş, Ekvador'a galibiyeti getirmişti.

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HOLLANDA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Enner Valencia turnuvanın ikinci maçında Hollanda karşısında sakatlığına rağmen sahaya ilk 11'de çıktı.

Ekvadorlu yıldız mücadelenin 49. dakikasında rakip fileleri havalandırdı ve ülkesine 1 puanı getirdi.

Ekvador - Senegal maçında Enner Valencianın büyük talihsizliği Dünya Kupasında gönülleri fethetti...

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EKVADOR'UN SON 6 GOLÜ ONDAN GELDİ

Ayrıca, Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü de Enner Valencia kaydetmiş oldu. 33 yaşındaki yıldız, 2014'te Honduras ve İsviçre ağlarına 3 gol göndermişti.

TALİHSİZ AN

Ekvador, gruptan çıkma maçında Senegal'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ederken karşılaşmada talihsiz bir an yaşandı. 

Maçın 70. dakikasında Senegal'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Idrissa Gueye geçti. Gueye'nin ortasında Enner Valencia'ya çarpan top, Koulibaly'nin önünde kaldı ve Senegalli yıldız galibiyeti getiren golü kaydetti.

Ekvador - Senegal maçında Enner Valencianın büyük talihsizliği Dünya Kupasında gönülleri fethetti...

GÖNLÜ ZENGiN VALENCiA

Ekvador’un golcüsü Enner Valencia sadece performansıyla değil saha dışındaki jestleriyle de alkışlandı. Başarılı oyuncu son olarak Dünya Kupası boyunca elde edeceği tüm parayı ülkesindeki Esmeralda kentinde yaşayan sokak çocuklarına bağışlayacağını açıkladı.

SÜPER LİG'İN DE GOL KRALI

Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de de gollerine devam ediyor. Ligde geride kalan 14 haftaya 13 gol sığdıran Ekvadorlu oyuncu, gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 4 gol önünde zirvede yer alıyor.

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#Dünya Kupası#Ekvador#Enner Valencia

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