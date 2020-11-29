Eksik Göztepe seri arıyor

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Ideye ve Alpaslan'ın sakat olduğu sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ndiaye, Obinna ve Mossoro'nun durumları maç saati netleşecek.

Bir yandan koronavirüs salgınıyla da boğuşan Göztepe'de test sonuçları pozitif çıkıp karantina süreçleri devam eden 6 futbolcu görev yapamayacak. Karşılaşma öncesi Göztepe'nin 8 maçta 11 puanı bulunurken Sivasspor ise yine 8 maçta 9 puan topladı. Teknik direktör

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