Eksik ama moralli Fenerbahçe 3 puan için Antalyaspor önünde

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Süper Lig’de Adana Demirspor’u, UEFA Avrupa Ligi’nde de HJK Helsinki’yi aynı skorla, 1-0 yenerek sezona başlayan Fenerbahçe, bu akşam Fraport TAV Antalyaspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde 12 futbolcu çeşitli gerekçelerle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Pelkas, Mert Hakan, Serdar Dursun, İrfan Can ve Novak kesin yok; yeni iyileşen Valencia’nın ise riske edilmemesi bekleniyor.

MiN-JAE KiM’iN LiSANSI ÇIKARILDI

Fenerbahçe’de ayrıca, teknik heyetin kararıyla bir süredir A takımdan ayrı çalışan ve kendilerine kulüp bulmaları istenen Caner, Sinan, Perotti ve Murat forma giyemeyecek. Yeni transfer edilen ve henüz TFF’den lisans çıkarılamayan Burak, Caulker ve Çağtay da teknik ekibin istemesi durumunda lisans çıkartılıp oynayabilecek. Lisansı çıkarılan Min-Jae Kim ise görev verilmesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk karşılaşmasına çıkacak.

MUHAMMED VE ARDA OYNAYABiliR

Sarı lacivertlilerde Antalyaspor maçı öncesi en çok merak edilen konu ise, hafta içindeki HJK Helsinki maçında attığı golle adını tarihe yazdıran 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya ile 16 yaşındaki Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı. İki futbolcunun da göreve hazır olduğu belirtilirken, özellikle de Muhammed’in forma giyme şansının yüksek olduğu öğrenildi.

THiAM, KAYSERi’DE

Fenerbahçe’de gözden çıkarılan futbolculardan Mame Thiam, Yukatel Kayserispor ile anlaştı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, “Mame Thiam çarşamba günü aramıza katılacak” açıklamasını yaptı.

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