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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Ekrem Kılıçarslan, Hatayspor'da! Eskişehirspor'dan transfer...

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Ekrem Kılıçarslan, Hatayspor'da! Eskişehirspor'dan transfer...
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TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ın Atakaş Hatayspor'a transfer olduğu bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ekrem Kılıçarslan'ın Atakaş Hatayspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada Yiğit Utku Gök'ün Turgutluspor'a transfer olduğu, Hasan Ulaş Uyğur'un ise sezon sonuna kadar Silivrispor'a kiralandığı kaydedildi.

 

Ekrem Kılıçarslan, Hataysporda Eskişehirspordan transfer...

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