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İmamoğlu: 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a almak istiyoruz

#43. İstanbul Maratonu#Ekrem İmamoğlu#Olimpiyat
İmamoğlu: 2036 Olimpiyatlarını İstanbula almak istiyoruz

43. İstanbul Maratonu'nun startını veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, güzel bir günde iki kıta arasında koşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Maraton öncesi kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Bugün harika bir gün. İstanbul için, barış için, ülkemizin huzuru için, dünya için, yeşilin korunduğu güzel bir dünya için koşacaksınız. Sizleri İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile selamlamaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.

Koşunun ve sporcuların ortaya koyduğu emeğin sağlık getirmesini dileyen İmamoğlu, "Hepiniz hoş geldiniz. Bu koşu, bu emeğiniz, bu alın teriniz önce size sağlık ama sonra bu güzel şehrimize şans getirsin, güzellik getirsin. Dünyanın en güzel coğrafyasında, iki kıtayı birleştiren, başka eşi benzeri olmayan muazzam bir koşuya eşlik etmeniz bizi çok mutlu ediyor. 50'nci yılına doğru giden bu güzel koşuyu başlatanlara minnet duyuyoruz. İlk koşuyu yapıp bize bu güzel armağanı veren, hayatını kaybedenleri minnetle anıyorum. İnşallah nice koşular güzel ülkemizin, barışın, huzurun simgesi olur." diye konuştu.

"2036 Olimpiyatları'nı istiyoruz'

Dünyada İstanbul gibi bir coğrafyanın bulunmadığını kaydeden İmamoğlu, "İstanbul'u köprüden selamladığınızda inanın hayatınızın en güzel anlarından biri olacak. Olimpizm ruhu için koşuyoruz. 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a almak istiyoruz. Devletimizle, milletimizle, şehrimizle, her bileşenleriyle olimpiyatın bu şehre yakışacağını biliyoruz. İnsanla başarabiliriz, hep beraber başarabiliriz. Genel başkanlarımızın size selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#43. İstanbul Maratonu#Ekrem İmamoğlu#Olimpiyat

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