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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 20:16,Son Güncelleme:

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Andaç Güleryüz'ü transfer etti

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Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Andaç Güleryüz'ü transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Andaç Güleryüz'ü renklerine bağladı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Almanya Bölgesel Lig (4. Lig) takımlarından "Berliner AK 07" forması giyen Güleryüz ile ön sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, daha önce Süper Lig'de önemli kulüplerde oynamış 1993 doğumlu forvet oyuncusu Andaç Güleryüz'ü 1 yıllık sözleşme ile renklerimize bağladık. Andaç Güleryüz'e Balıkesirspor formasıyla başarılar dileriz." denildi.

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı da transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda transfer tahtamız kapalı. Açıldığında Andaç ile transfer sözleşmesini imzalayacağız. Şimdilik ön sözleşme imzaladık. Kulübümüze oyuncu kazandırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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