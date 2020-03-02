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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 21:47,Son Güncelleme:/

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü

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Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü
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TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Aly Malle, Kethevoama (Dk. 90 Cenk Güvenç), Otoo

Keçiörengücü: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Dialiba, Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy), Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun), İshak Çakmak, Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu), Kone

Goller: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Hodzic, Dk. 62 Serdar Güncü, Dk. 70 Mrsic, Dk. 87 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 11 Kone, Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 89 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

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