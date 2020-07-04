Ekol Göz Menemenspor 4-2 Adanaspor
TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor'u 4-2 mağlup etti
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Murat Güzenge, Cemal Bingül, Kemal Mavi
Ekol Göz Menemenspor: Amir Güren, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Ercan Coşkun, Selim Aydemir (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Özkan Yıldırım (Dk. 60 Murat Erdemir), Cem Çelik (Dk. 83 Akanbi), Tayfun Aydoğan (Dk. 72 Harun Kavaklıdere), Murat Elkatmış (Dk. 83 Mehmet Boztepe), Samed Ali Kaya
Adanaspor: Karacic, Savaş Polat (Dk. 85 Mustafa Gökay Eğer), Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni (Dk. 85 İbrahim Aksu), Eren Keleş (Dk. 62 Ahmet Dereli), Celil Yüksel, Bagayoko (Dk. 67 Enes Yasin Akyol), Umut Sözen, Mbilla
Goller: Dk. 23 Selim Aydemir, Dk. 44 (Penaltıdan) ve 86 Samed Ali Kaya, Dk. 90 1 Rıdvan Koçak (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 29 Roni, Dk. 66 Mbilla (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 64 Canberk Dilaver (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Furkan Bayır, Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu (yedek kulübesinde) (Ekol Göz Menemenspor)
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