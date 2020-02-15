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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 21:07,Son Güncelleme:/

Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor

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Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 1 Ali Keten), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa
Çeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk. 82 Hüseyin Çolak)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban (Dk. 71 Erdal Akdarı), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Tolga Yakut (Dk. 55 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 7 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90 2 Olatunbosun (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 84 Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

Ekol Göz Menemenspor 3-1 Eskişehirspor

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