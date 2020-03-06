Ekol Göz Menemenspor 1-1 Altay
TFF 1. Lig'in 26. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor ile Altay 1-1 berabere kaldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ali Keten, Domgjonas, Ercan Coşkun, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 66 Muhammed Ali Doğan) (Dk. 70 Ali Özgün), Mehmet Boztepe, Tayfun Aydoğan, Hüseyin Çolak (Dk. 83 Olatunbosun)
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel, Tavares (Dk. 83 Tatos), Yılmaz Özeren, Turgut Doğan Şahin (Dk. 89 Yaser Hacımustafaoğlu), Putsila, Paixao
Goller: Dk. 9 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 37 Kappel (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tayfun Aydoğan, Dk. 34 Hüseyin Çolak, Dk. 51 Ercan Coşkun, Dk. 53 Taşkın Çalış, Dk. 58 Rıdvan Koçak, Dk. 90 3 Ali Keten (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 25 Özgür Özkaya, Dk. 34 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 58 Erhan Kartal, Dk. 90 1 Putsila (Altay)
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