Eker I Run’da çifte rekor

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Uludağ’dan Bursa’nın içine doğru yapılan yokuş aşağı 42 K maratonunu, erkeklerde ve kadınlarda geçen yılın birincileri kazandı. Erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, 2 saat 29 dakika 33 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini en önde geçerken, kadınlar yarışını 3:22.48’lik derecesiyle Özlem Işık birinci bitirdi. 15 K’da erkeklerde Keremcan Çelik, kadınlarda Ebru Yazıcıoğlu, 5 K’da erkeklerde Abubekir Yiğit, kadınlarda Cemre Civelek birinci oldu. Farklı etkinliklerin de düzenlendiği organizasyon kapsamında ayrıca sivil toplum kuruluşları için rekor miktarda 4.5 milyon TL toplanması bekleniyor.

INTERSPORT X ASICS BU YIL 7. KEZ DÜZENLENDi

Ege’nin incisi Bodrum dün INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaptı. ‘Bodrum’da koşmak İyi Hissettirir’ sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı. 21 K yarışında erkeklerde Üzeyir Söylemez (1:10.28.66), kadınlarda Japon Yuka Akamatsu (1:32.46.37) birinci oldu. 10 K yarışında erkeklerde Ufuk Arda (35.30.48), kadınlarda Özge Çolak (44.02.25); 5 K yarışında da erkeklerde Bedri Şimşek (17.46.71), kadınlarda Fatma Taş (20.25.11) birinciliği elde eden isimler oldu.