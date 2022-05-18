Canlı: Eintracht Frankfurt Rangers maçı

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Eintracht Frankfurt, Rangers ile kozlarını İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Frankfurt 1-1 Rangers

Goller: 57' Joe Aribo, 69' Rafael Borre

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Frankfurt: Trapp, Toure, Tuta, N’Dicka, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Lindström, Kamada, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Kent, Aribo

Bugüne kadar Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan iki maç toplam 16 gole sahne olurken, 1960 Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalindeki eşleşmeyi toplamda 12-4'lük skorla Alman ekibi kazandı. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı ilk iki maçı kaybeden Rangers (vs Lyon & Sparta Prag), UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde ilk iki karşılaşmadan puansız ayrılıp finale yükselen ilk takım oldu.

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Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi tarihinde Chelsea ve Villarreal'in ardından sezonu namağlup şampiyon tamamlayan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor. Turnuvada bugüne kadar yenilgi almamasına rağmen şampiyon olamayan sadece iki ekip var: Benfica & Inter. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Borussia Dortmund ve RB Leipzig'i eleyen Rangers, turnuva tarihinde grup sonrası eleme turlarında aynı ülkenin üç temsilcisini saf dışı bırakan ilk takım olmak için Eintracht Frankfurt'un karşısına çıktı.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Avrupa kupaları tarihinde final oynayan beşinci Avusturyalı çalıştırıcı oluyor. Toplamda sekiz kez final gören Glasner'in vatandaşları sadece iki kez mutlu sona ulaşabildi ve bu iki kupayı da Happel kaldırdı.

Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2008'den bu yana UEFA Kupası/Avrupa Ligi'ni kazanan ilk Hollandalı çalıştırıcı olmak için bu maça çıktı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Rangers sağ beki James Tavernier, aynı zamanda Rangers formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.

Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Daichi Kamada, Alman ekibi adına Avrupa arenasındaki toplam gol sayısını 11'e çıkardı. Frankfurt takımı tarihinde Avrupa kupalarında daha fazla gol sevinci yaşayan sadece üç oyuncu var: Bernd Hölzenbein, Bernd Nickel & Anthony Yeboah.

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EİNTRACHT FRANKFURT RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Rangers maçı saat 22:00'de başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8,5 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.