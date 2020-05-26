Freiburg'u konuk ettiği son yedi resmi maçın üçünü kaybeden Frankfurt, daha önceki yedi karşılaşmada mağlup olmamıştı. Freiburg'un Bundesliga tarihinde Schalke'nin ardından en fazla mağlup ettiği rakibi Frankfurt.

Son beş Bundesliga maçında mağlup olan Frankfurt, 2000/01'den bu yana altı maçlık bir seri yaşamıyor.

Frankfurt, 2015/16'dan bu yana Bundesliga tarihinde 26. maçların ardından en az puan topladığı sezonu yaşıyor. Frankfurt oyuncusu Martin Hinteregger bu sezon Bundesliga'da köşe vuruşu organizasyonu sonucu sekiz gol kaydetti. 2004/05'ten bu yana ligde bu şekilde altıdan fazla gol atan bir oyuncu yer almamıştı.

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçın beşinde gol atamayan Freiburg, ligin ilk devresinde sadece iki karşılaşmayı boş geçmişti.

Bu sezon Bundesliga'da oynadığı ilk üç dış saha maçını kazanan Freiburg, daha sonraki 11 karşılaşmanın birinden galip ayrılabildi. Son dokuz Bundesliga karşılaşmasında fileleri havalandıramayan Freiburg forveti Nils Petersen, takımıyla yaşadığı en uzun seriyi sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Eintracht Frankfurt Freiburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt Freiburg maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.