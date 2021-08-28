MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriEintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
GeriSpor Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 28.08.2021 - 19:32 | Son Güncelleme:

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı netlik kazandı. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçlar için nefesler tutuldu. Fenerbahçe bu kapsamda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Taraftarlar şimdi bu maçların tarihini araştırıyor. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçları için tarih araştırmaları yoğunlaştı. İşte, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçının tarihi...

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi