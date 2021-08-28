Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı netlik kazandı. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçlar için nefesler tutuldu. Fenerbahçe bu kapsamda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Taraftarlar şimdi bu maçların tarihini araştırıyor. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçları için tarih araştırmaları yoğunlaştı. İşte, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçının tarihi...
Fenerbahçe'nin D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
4 Kasım: (4. Hafta)
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt