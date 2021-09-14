Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli temsilcimizin 2021-2022 sezonunda çıkacağı ilk Avrupa Ligi Grup maçı olacak. Önemli oyuncuların sahada 3 puan için savaşacağı karşılaşma, ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

EİNTRACHT FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe ile karşılaşacak. 16 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.



Sivasspor maçında ilk 11de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Dün Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman, diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserandın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursunun tedavilerine devam edildi.



Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.