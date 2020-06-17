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Haber Giriş: 17.06.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke

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Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke
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Schalke 04, Bundesliga'da 32. haftada Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

Schalke 04, Bundesliga'da 32. haftada Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Andre Silva ile öne geçen Frankfurt, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye David Abraham çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Schalke 04, 59. dakikada McKennie ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda başka olmadı ve Schalke, Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 14 maça çıkan Schalke 39 puanda kaldı. Eintracht Frankfurt'un puanı ise 41'e yükseldi.

Schalke'de Ozan Kabak, Can Bozdoğan ve Ahmed Kutucu maça 11'de başladı. Can Bozdoğan 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke

İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, NDicka, Ilsanker, Da Costa, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Andre SilvaEintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, NDicka, Ilsanker, Da Costa, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Andre Silva

Schalke 04: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, Can Bozdoğan, Schöpf, Timo Becker, Boujellab, Ahmed Kutucu

 

 
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