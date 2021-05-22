Eibar Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da oynadığı son dört maçın sadece birini kaybeden Eibar'ın, aldığı tek yenilgi sonrası ligden düşmesi kesinleşti. Barcelona, 2007/08'den bu yana en fazla mağluibyet aldığı La Liga sezonunu yaşıyor. Bu sezon Eibar'ın La Liga'daki gol sayısını tek başına geride bırakan Lionel Messi, rakibine La Liga'da en fazla gol atan oyuncu konumunda.

EİBAR BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eibar Barcelona maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.