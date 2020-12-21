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Futbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 01:26 | Son Güncelleme:

Eibar: 1 - Real Madrid: 3 (Maç sonucu ve özeti)

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Eibar: 1 - Real Madrid: 3 (Maç sonucu ve özeti)
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk 13 dakikada iki gol buldu.

Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 9), Luka Modriç (Dk. 13) ve Lucas Vazquez (Dk. 90 2) atarken, ev sahibi Eibar'ın tek golü 28. dakikada Kike Garcia'dan geldi.

Ligde puanını 29'a çıkaran Real Madrid, lider Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla ikinci sırada yer aldı.
Eibar ise 15 puanla 14. sırada kaldı.

Diğer yandan 14-17 Ocak'ta organize edilen 4'lü İspanya Süper Kupası'ndan dolayı 19. hafta maçını hafta içinde oynayan Real Madrid'in ligin 1. haftasındaki Getafe maçı eksik bulunuyor.

Eibar: 1 - Real Madrid: 3 (Maç sonucu ve özeti)

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