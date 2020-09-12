Eibar 0-0 Celta Vigo | Okay Yokuşlu ve Emre Mor nasıl oynadı?
İspanya La Liga ilk hafta maçında Eibar ile Celta Vigo golsüz berabere kaldı. Celta Vigo'da Emre Mor ve Okay Yokuşlu maça ilk 11'de çıktı.
La Liga'nın ilk haftasında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Municipal de Ipurua'da oynanan maç 0-0 bitti.
Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor ilk 11'de maça başladı. Okay 90 dakika forma giyerken Emre Mor 86. dakikada oyundan alındı.
Eibar'da Papakouli Diop 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı.
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