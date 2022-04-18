Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Ehad Turker BNL Şampiyonası ilk ayağını 4. sırada tamamladı

#Ehad Türker#BNL Şampiyonası#Motor Sporları
Ehad Turker BNL Şampiyonası ilk ayağını 4. sırada tamamladı

Geçtiğimiz hafta sonunda Belçika’nın Genk şehrinde gerçekleşen BNL Şampiyonası ilk ayağında ülkemizi temsil eden Ehad Türker pistin en hızlı pilotlarından biri olarak göz kamaştırdı.

Haberin Devamı

Sıralama yarışlarının ardından yarı finale 22. sırada başlayan temsilcimiz yarı finali 13. bitirmeyi başararak finale 13. sıradan başladı. 13. sıradan başladığı final yarışında pistin en hızlı pilotları arasında olurken atakları ile 4. sıraya kadar çıkmayı başardı.

Hafta sonunu 69 pilot arasında 4. bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda Ehad Türker önümüzdeki hafta sonu Genk’in Home of Champions pistinde gerçekleşecek Avrupa Rotax Şampiyonası için 100 senior pilot ile piste çıkmaya hazırlanıyor.

Ehad Turker BNL Şampiyonası ilk ayağını 4. sırada tamamladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ehad Türker#BNL Şampiyonası#Motor Sporları

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın