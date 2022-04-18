Ehad Turker BNL Şampiyonası ilk ayağını 4. sırada tamamladı

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Sıralama yarışlarının ardından yarı finale 22. sırada başlayan temsilcimiz yarı finali 13. bitirmeyi başararak finale 13. sıradan başladı. 13. sıradan başladığı final yarışında pistin en hızlı pilotları arasında olurken atakları ile 4. sıraya kadar çıkmayı başardı.

Hafta sonunu 69 pilot arasında 4. bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda Ehad Türker önümüzdeki hafta sonu Genk’in Home of Champions pistinde gerçekleşecek Avrupa Rotax Şampiyonası için 100 senior pilot ile piste çıkmaya hazırlanıyor.