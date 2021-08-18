Eğer gereken yapılmazsa... Ya Marcao gider ya Kerem

Moderatör: Adil DEMİRÇUBUK - 1- Beşiktaş, Türkiye’de çok iyi ama Şampiyonlar Ligi çok başka

MEHMET ARSLAN: SALiH UÇAN BU SEZONUN EN BÜYÜK TRANSFERi OLACAK

Beşiktaş’ı çok beğendim. Coşkulu, istekli bir takım. Geçen sezonun başında ilk 3’e giremez diye yorumlanan takım şampiyon oldu. Bu sezonun da en büyük adayı. Sergen Yalçın gibi bir liderleri var. Ve Salih Uçan... Tıpkı Burak Yılmaz gibi oyununu geç geliştiren futbolculardan biri. Bu sezon için Beşiktaş’ın en büyük transferi olacak. Şampiyonlar Ligi’ne gelince... İnşallah ben yanılırım. Ama ben hiçbir Türk takımının başarılı olacağı inancını taşımıyorum. Aradaki makas öyle açıldı ki... İnşallah Beşiktaş beni yanıltır.

UĞUR MELEKE: BEŞiKTAŞ GEÇEN SEZON KALDIĞI YERDEN DEVAM EDiYOR

Beşiktaş’ın geçen sezon ilk 11’inin 10’unu hemen hemen ezbere sayıyorduk. Sayamadığımız tek pozisyon, Josef-Atiba dışında orta alanın üçüncü oyuncusuydu. Salih şu anda bu rolde. Tutuk başladı ama dakikalar geçtikçe açıldı. Kenan da belki ilk 11 oyuncusu olmayacak ama takımın 12’nci adamı olacak gibi. Çok koşuyor, çalışıyor, boğuşuyor. En uçta Batshuayi’nin de, sol açıkta Larin’in de alternatifi olacak bu oyunuyla. Beşiktaş’ın geçen sezon kaldığı yerden devam ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla.

GÜNTEKiN ONAY: SORUN ÇÖZECEK OYUNCU ÇOK

Beşiktaş’ta değişen bir şey yok. Güçlü ve oturmuş oyununa devam ediyor. Kenan ve Salih uyum sağlamış göründüler. Batshuayi çok önemli bir transfer. Teixiera da fark yaratacak sıradışı bir yetenek. Beşiktaş’ta problem çözecek çok oyuncu var. Devler Ligi için uluslararası deneyime sahip bir stoper alınabilir.

2- G.Saray’ın yeni oyuncuları nereye geldiklerini sorguluyordur

UĞUR MELEKE: TAYLAN-BERKAN-CiCALDAU OLDUKÇA YÜREKLi BiR ÜÇLÜ

Galatasaray için artıların da eksilerin de olduğu karmaşık bir maçtı. Giresun’un önde baskı yaptığı dönemde yine savunmadan çıkmakta zorlandılar. Marcao’suz süreçte bu handikabı nasıl tolere edeceklerini de merak ediyorum. Ancak takım daha genç, daha dinamik. Taylan-Berkan-Cicaldau üçlüsü çok koşan, çalışan, serseri top kazanan, pas arası yapan yürekli bir üçlü. Tabii Diagne’nin formunu da pas geçmemek gerek. Gol attı, penaltıyı aldı, Sacha Boey’nin penaltısında pası verdi, maçın kahramanıydı kesinlikle.

MEHMET ARSLAN: MARCAO SALDIRGANLIĞININ DIŞINA ÇIKAMIYORUM

PSV karşısındaki G.Saray ile bu G.Saray arasında büyük fark var. Ama iyi bir takımı oluşturan sadece kaliteli oyuncular değildir. Bir takımı disiplin, saygı, dayanışma gibi değerler oluşturur. Oyuncular bu değerleri ne kadar yansıtırsa o kadar başarılı olur. Kusura bakmayın ben Marcao saldırganlığının dışına çıkamıyorum. Eminim yeni transferler de nereye geldiklerini sorguluyorlardır şimdi. Bu durumda önemli olan yeni transferlerin verimi mi, yoksa Marcao için alınacak karar mı?

GÜNTEKiN ONAY: CiCALDAU TUTUKTU, UYUM iÇiN ZAMANA iHTiYACI VAR

Yeni transferlerden Van Aanholt ve Berkan Giresun’da olumlu görüntüler verdi. Ancak Cicaldau tutuktu ve ilk maçında özel bir futbolcu olduğuna dair sinyaller vermedi. Geldiği Romanya Ligi’nin seviyesi oldukça düşük. Görünen o ki adaptasyon için zamana ihtiyacı var.

3- G.Saraylı Marcao’nun maç içinde Kerem’e saldırmasını nasıl okumalıyız? Daha önce de Ümit Milli Takım maçında Halil Dervişoğlu’na saldıran Marcao için G.Saray Yönetimi ne yapmalı?

MEHMET ARSLAN: ‘KAZANMAK iÇiN HER ŞEY MÜBAH’ DiYENLERiN TARAFINDA MISINIZ?

Banu Yelkovan dün yazısında çok güzel özetlemiş, “Marcao’ya ne ceza verilecek bilmiyorum ama Galatasaray tesislerinin kapısında ‘Seni buraya getiren yeteneğindir, burada tutacak olansa karakterindir’ yazdığını çok iyi biliyorum” demiş. Fazla söze gerek var mı? Kazanma uğruna Melo gibi bir oyuncuyu takımda tuttu Galatasaray. Fatih Terim’in açıklamalarına bakarsanız, bir özür ile Marcao olayı da kapatılacak. Peki o zaman ben başka bir soru sorayım; Marcao tıpkı Kerem’e saldırdığı gibi, sinirlenip Terim’e saldırsaydı, yine bir özür ile geçiştirilecek miydi bu olay? Ya başka bir maçta, bir başka oyuncu daha aynı şeyi yapsa yine özür mü dileyecek? Teşekkürler Banu Yelkovan, Galatasaray karar vericilerinin hatırlamadığı o güzel yazıyı bize hatırlattığın için. Anlaşılan onlar, ‘kazanmak için her şey mübah’ tarafındalar. Dün bu konu ile ilgili küçük bir araştırma yaptım. Bu olay burada kalmaz. Kerem’in sessizliğinin ve efendiliğinin altında bir fırtına yatıyor. Eğer gereken yapılmazsa ya Marcao gider bu kulüpten ya da Kerem.

UĞUR MELEKE: REMZi SANVER’iN AÇIKLAMASINI MERAKLA BEKLiYORUM

Ben de G.Saray Yönetimi’nin tavrını merak ediyorum. Taylan Antalyalı’nın sosyal medya paylaşımı sonrası Galatasaray Yöneticisi Remzi Sanver’in açıklamalarına hayran olmuştum. Bu olayda da Sanver’in açıklamalarını bekliyorum merakla. Tabii bir de TFF boyutu var işin. Talimata göre şiddetli hareket 3-6, saldırı 5-10 maçla cezalandırılıyor. Ben hâlâ bu yıllanmış, eskimiş, gri alan dolu talimatın sıfırdan yazılmamasına anlam veremiyorum. Futbol değişiyor. Bence yepyeni, modern ve suyun daha az bulanık olduğu yeni bir talimatı hak ediyor Türk futbolu.

GÜNTEKiN ONAY: MARCAO’NUN SEBEP OLDUĞU TAHRiBAT KOLAY TELAFi EDiLMEZ

Antrenmanda veya soyunma odasında futbolcular arasında kavga sıklıkla görülen bir durum. Ancak maç oynanırken takım arkadaşına saldıranı ilk defa gördüm. Marcao, ağır bir ceza alacaktır. Ancak yarattığı duygusal tahribat kolay kolay telafi edilecek gibi değil.

4- Avrupa’da Molde’yi safdışı bırakan Trabzon, lige de Malatya’da şovla başladı. Yeni transfer Cornelius da 45 dakika forma giydi. Trabzon bu sene zirve yarışı için ihtiyacı olan takviyeleri yaptı mı?

MEHMET ARSLAN: COŞKUYLA VE KEYiF ALARAK OYNUYOR

Mükemmel bir takım izledim. En çok keyif aldığım maçların başında geliyor Trabzonspor karşılaşması. Abdullah Avcı adeta bir inci gibi işlemiş takımını. Sadece eksik mevkileri doldurmamış, birbiriyle mükemmel uyum sağlayan futbolcuları da yan yana getirmiş. Ve sonuçta ortaya harika bir Trabzonspor çıkmış. Coşkuyla ve yaptıkları işten keyif alarak oynuyorlar. Doğrusu ben bu kadarını beklemiyordum. Evet ligin henüz ilk haftası, bu kadar övgü fazla ve yanılabilirim de. Ama Trabzonspor adına sahada gördüklerim de buydu. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri artık Trabzonspor. Doğru teknik

adamla doğru karar aldılar ve şimdi neticesini de alacaklar gibi görünüyor

GÜNTEKiN ONAY: SONUCA KOLAY KOLAY GiDERLER

Trabzonspor’un yapılan transferlerle beraber gerçekten harika bir hücum hattı bulunuyor. Marek Hamsik de Yeni Malatyaspor maçında fiziksel olarak toparlanmış göründü ve eski günlerinden kesitler ortaya koydu. Bakasetas, hemen her maçta skor katkısı ortaya koyuyor. Trabzonspor bu kadro yapısıyla sonuca kolay gider. Abdullah Avcı, zamanla takım savunmasını da geliştirecektir.

UĞUR MELEKE: YENi BiR SOL BEK ALABiLiRLER

Trabzonspor’u gerek iki Molde karşılaşmasında, gerekse de Malatya çok değişmiş buldum doğrusu. Gol yemekten, pozisyon vermekten çekinmeyen, ön tarafa daha kalabalık giden bir takıma dönüşmüşler. Bu da çok daha fazla eğlence vadediyor. Göbekte Hamsik’in olması takımın merkezini öne taşıyor, üçüncü bölgede Gervinho’nun da katılımıyla yetenekli oyuncu sayısı arttığı için bazen çok keyif veren pas trafikleri yakalıyorlar. Ama ben hâlâ direkt oynayacak bir sol bek takviyesi yapabileceklerini düşünüyorum.

5- Fenerbahçe, yeni teknik direktörü ve yeni üçlü savunma anlayışıyla Adana’dan tek gollü galibiyetle döndü. Pereira’nın yeni oyun anlayışı ve 11 seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

GÜNTEKiN ONAY: PEREiRA, ADANA’DA NEYiN YANLIŞ GiTTiĞiNi GÖRÜP MÜDAHALE ETTi

Pereira, elindeki kadroya göre bir sistem oynatmak yerine kafasındaki sisteme oyuncuları uydurmaya çalışıyor. Elinde 105 metre gidip gelecek kanat oyuncuları yoksa bu formasyon işlemez. Ancak Portekizli teknik adam neyin yanlış gittiğini görüp çabuk müdahale etti ve maçı kazandı. Fenerbahçe 3-4-2-1 sistemiyle devam edecekse tempolu ve iki yönlü bir sol kanat almak zorunda.

UĞUR MELEKE: iDEALi BULMALARI BAYAĞI ZAMAN ALACAK

İlk 11’de tek bir yeni transfer yoktu. 20 kişilik kadroda da tek yeni serdar Dursun’du bu maçta. Tamamen eski oyuncularla yeni bir takım ve yeni bir anlayış yaratmaya çalışıyor Pereira. Ben, başlayan değil bitiren savunma üçlüsünü daha doğru buldum. Szalai’nin sol stoper olması, oyuna katılması önemli. Ayrıca en uçta Serdar Dursun’un oynadığı 25 dakikada, samatta’lı bölüme göre önde daha fazla top tuttu Fenerbahçe. Sakatlanması büyük talihsizlik. Fenerbahçe ciddi bir yeniden yapılanma sancısı içinde ve bence ideali bulmaları bayağı zaman alacak.

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE, PEREiRA iLE ANTRENÖR TAKIMI HALiNE GELDi

Fenerbahçe’yi 3’lü savunma üzerinden okuyup eleştirmek mi? Hayır ben böyle bakmıyorum. Bakın Fenerbahçe ilk defa bu sezon ayağı yere basan işler yaptı. Bir defa takım üzerinde tam hakimiyeti sağlayacak bir hoca ile anlaştı. O hoca belki de geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak, takım disiplinini bozma potansiyeli olan oyuncularla yollarını ayırdı. Fenerbahçe, yıldız oyuncuların değil, antrenörün takımı haline geldi. Bu az bir gelişme değil. Ve inanın 3’lü savunma sorunundan çok daha önemli bir adım. Yarın savunma anlayışınızı değiştirebilirsiniz ama sıfırdan bir takım ve anlayış oluşturamazsınız. Adana Demirspor maçı şunu gösterdi; Fenerbahçe yeni bir anlayış ve disiplinle yola çıkmış. Ve aldığı galibiyet de tamamen bu anlayışın ve disiplinin eseri. Gerisi sonra gelecektir. Buna emin olun.

6- Dünya Messi’nin PSG’ye gitmesini konuşuyor. Sizce messi, PSG’de ne ölçüde başarılı olabilir? Messi’yi, Messi yapan Barça’nın sistemi miydi yoksa O, her yerde aynı mıdır?

MEHMET ARSLAN: EL CLASiCO ARTIK NE KADAR CAZiP?

Dramatik bir sondu. Messi ve Barcelona hiç ayrılamaz iki parça gibiydi benim için. Eleştirilere hiç katılmıyorum. Messi’yi, Messi yapan Barcelona sistemiymiş. O zaman hemen bir Messi daha yaratsın bakalım Barcelona! Bakın Tokyo Olimpiyat Oyunları’na. Hepimiz Usain Bolt gibi bir yıldızın yokluğunu hissettik. Messi gidince de aynı boşluğu hem Barça hem de La Liga yaşayacak. Spor, futbol yıldızlarla var. Ve Messi gibi, Ronaldo gibi oyuncularla ilgi çekici. Ronaldo’nun ve Messi’nin olmadığı bir El Clasico size ne kadar çekici geliyor? Ben Arjantinli’nin PSG’de harikalar yaratacağını düşünüyorum. Çünkü özel bir yetenek, özel bir insan. Üstelik 40 yılda, 50 yılda gelen bir yetenek. Onu izlediğimiz için hepimiz çok şanslıyız.

GÜNTEKiN ONAY: BAŞARISIZ OLMASI GiBi BiR DURUM SÖZ KONUSU DEĞiL

Messi’nin olağanüstü performansında Barcelona’nın, oyunu kendisi üzerinden kurgulamasının etkisi tabii ki var. Hatta La Liga’da hakemlerin sertliğe izin vermemesi de bir etken. Ama Messi, süper bir yetenek ve PSG’de de başarılı olacaktır. M’Bappe, Neymar, Di Maria ve İcardi gibi yıldızlarla Messi’nin başarısız olması gibi bir durum söz konusu değil

UĞUR MELEKE: PSG’Yi BAŞKA BiR YERE TAŞIYACAKTIR · BeN iflah olmaz bir Maradona’cı olarak itiraf etmek gerekirse birkaç yıl önce pes ettim. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi. Bazı sporcular o sporu çok iyi yapabilirler, Ronaldo gibi, Van Basten gibi ya da Kobe gibi. Ama bazıları o sporu alır, başka bir yere taşırlar. Michael Jordan’ı, Michael Schumacher’i, Sergey Bubka’yı kendi sporlarında nereye koyuyorsam, Messi de futbol için o bence. Futbolu olduğu yerden alıp başka bir yere taşıyan adam. PSG’yi de başka bir yere taşıyacağına şüphem yok benim.

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