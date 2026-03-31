Egemen Korkmaz, U21 maçında yere yığıldı!

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 19:20

Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında fenalaştı.

Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşma sırasında bir anda yere yığıldı.

Mücadelenin 36. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ay-yıldızlı ekip 10 kişi kaldı. Bu pozisyona yoğun itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ceketini çıkardığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Yaşanan olayın ardından sahada büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu. Durumun ciddiyeti üzerine ambulans da sahaya girdi ve karşılaşma geçici olarak durduruldu.

Hakem, iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderirken, Egemen Korkmaz'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Tecrübeli teknik adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİLİNCİ YERİNDE
Öte yandan Egemen Korkmaz'ın bilincinin yerinde olduğu ve hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

