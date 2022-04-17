Ege takımlarında son durum nasıl? Menemenspor, Göztepe, Manisa FK, Altay...

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Ege Bölgesi'nin Spor Toto 1. Lig ve Spor Toto Süper Lig'deki takımları Menemenspor, Göztepe ve Manisa FK'dan son gelişmeleri derledik.

MENEMENSPOR

Spor Toto 1’inci Lig’de deplasmanda küme düşmesi kesinleşmiş Balıkesirspor’la 90+5’inci dakikada Ahmet’in attığı penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor kurtuluş yolunda fırsat tepti.

Rakipleri Altaş Denizlispor ve Altınordu’nun kazandığı haftayı 1 puanla tamamlayan sarı-lacivertliler ateş hattına yaklaştı.

Teknik direktör Cenk Laleci, mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını belirterek, "Son anda yenilgiden kurtulmak bizi mutlu etse de kazanmalıydık. Rakiplerimiz galip geldi, biz de yolumuza bakacaktık. Ancak moral bozmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta evimizde Kocaelispor’u yenip yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.

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GÖZTEPE

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını tüketen Göztepe, lig tarihinin en kötü serisini yakaladı.

Sarı-kırmızılılar ilk kez 10 maç üst üste mağlubiyet alarak çok kötü bir performans ortaya koydu.

Göztepe, daha önce 1999-2000 sezonunda yine Süper Lig’de 8 maç art arda rakiplerine yenilmiş ve o sene küme düşmüştü. Bu sezon ise son galibiyetini 22 Ocak 2022 tarihinde Medipol Başakşehir deplasmanında alan İzmir ekibi daha sonra puan yüzü göremedi.



Göztepe, İzmir derbisinde Altay’a 2-0 yenilerek başladığı kötü seride Atakaş Hatayspor’a 2-1, Galatasaray’a 3-2, GZT Giresunspor’a 3-1, Kasımpaşa’ya 3-2, Trabzonspor’a 4-2, Aytemiz Alanyaspor’a 2-0, İttifak Holding Konyaspor’a 3-0, Yukatel Kayserispor’a 2-1 ve son olarak da Fenerbahçe’ye 2-0 yenildi.

Tarihinin en kötü serisini elde eden Göztepe, bu periyotta 26 gol yerken rakip ağları 9 kez sarstı.

Göztepe’de Nestor El Maestro’nun yerine göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas da çıktığı 5 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı.

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Ligde kalma umutlarını adeta mucizelere bırakan Göztepe’de Tomas Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Hırvat teknik adam, "Maalesef çok üzgünüz. İlk pozisyonda, kornerden gol yedik. Oyunun kontrolü bizdeydi. Böyle bir deplasmanda fırsatları değerlendirmeliydik. Bir gol atsak bambaşka bir maç olacaktı. Belki öne bile geçebilirdik. Pozisyonlarımız vardı. Fakat kırmızı kart ve penaltı sonrası gardımız düştü. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

MANİSA FK

Spor Toto 1’inci Lig’de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Altınordu’ya 1-0 yenilerek şansını zora soktu.

Maçın başında topu ağlarında gören siyah-beyazlılar girdiği pozisyonları değerlendiremezken, teknik direktör Turgay Altay, "Kazanmayı hak etmedik" dedi.





Geriye düştükten sonra oyunu çeviremediklerini anlatan Altay, "3-4 tane net gol pozisyonumuz vardı. Belki bir tanesini gole çevirebilseydik maç farklı bir yere gidebilirdi. Kazanmayı hak etmedik. Çok önemli bir seri yakalamıştık. Bu serinin sonunda da Play-Off için umutlarımızı taze tutacaktık. Ben hiç bir zaman mazeret üreten bir teknik adam değilim. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp, Play-Off’a gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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ALTAY

Süper Lig’de ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın 89’uncu dakikasında Ceyhun’un ayağından bulduğu golle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir’le 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altay, İstanbul ekibine şimdiye kadar 1 kez bile mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir’le oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü.

İzmir temsilcisi, 2000-2007 yılları arasında Başakşehir’le 1’inci Lig’de toplam 12 kez karşı karşıya gelirken, bu sezon Süper Lig’de 15 yıl sonra yeniden buluşan iki takım arasında üstünlük kuran olmadı. İlk yarıda İstanbul’da oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti. Altay bu karşılaşmalarda toplam 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

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İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Altay’ın başında çıktığı 3’üncü maçında puanla tanışan Sinan Kaloğlu, 17-18 gündür takımla birlikte olduklarını söyleyerek, "Fikstür gereği zorlu bir virajdan geçiyoruz. Kolay değil, oyuncularımızı hazırlamak, onların maç eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Oyuncularımızın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyoruz. Doğru oyunda neler yapabileceklerini onlara gösteriyoruz. Rakibimize fazla pozisyon vermedik. Hatta öne geçebileceğimiz pozisyonlarda biraz daha becerikli olabilseydik avantaj sağlamamız an meselesiydi. Bu 1 puan bizim için altın değerinde oldu. Bizim bu enerjiye ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Biz sonuna kadar pes etmeyeceğiz, taraftarımız sadece inansın ve bizlere güvenmeye devam etsinler" dedi.