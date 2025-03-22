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Efsanevi boksör George Foreman hayatını kaybetti

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#Boks#George Foreman#Muhammed Ali
Efsanevi boksör George Foreman hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 09:56

Boks tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak görülen ve iki ağır sıklet şampiyonluğu bulunan George Foreman, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Eski ağır sıklet boks şampiyonu George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti

Foreman'ın ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ailesi, "Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ KEZ AĞIR SIKLET ŞAMPİYONU OLDU

1968 yılında olimpiyat madalyası kazanan Foreman, 1973 yılında ilk kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmuştu.

1984 yılında emeklilikten dönen George Foreman, 1994 yılında 45 yaşındayken bir kez daha ağır sıklette şampiyonluk kazanmış, bu unvan onu boks tarihinin en yaşlı ağır sıklet şampiyonu yapmıştı.

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BİR KEZ NAKAVT OLDU, O DA MUHAMMED ALİ'YE KARŞI!

Boks kariyerinde yalnızca bir kez nakavt olan George Foreman, bu yenilgiyi 1974 yılında Muhammed Ali'ye karşı almıştı.

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Efsanevi boksör George Foreman hayatını kaybetti

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#Boks#George Foreman#Muhammed Ali

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