Efsanelerden, 19’luk jokeylere Gazi Koşusu dersi

Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, her at sahibi ve jokeyin rüyalarını süslerken, bu büyük koşuya ilk kez katılacak 19 yaşındaki jokeyler Görkem Özçelik ve Vedat Abiş farklı bir heyecan yaşıyor. Veliefendi Hipodromu’nda yarın saat 17.15’te yapılacak Gazi Koşusu’nda Özçelik ‘Royal Baby’, Abiş ise ‘Rage of the Wind’le birincilik mücadelesi verecek.

Bu sezon A3 Preveze, G3 İklim Değişikliği ve G2 Mehmet Akif Ersoy koşularını kazanan Rage Of The Wind’in jokeyi Vedat Abiş, yarışı kazanırsa kupayı önce gerçek sahibi Atatürk’e, sonra da ailesine adayacağını belirterek, “285 yarış kazandım ama bu yarış bir başka” dedi.

KV 8 Adil Tügel Koşusu galibi Royal Baby‘ye binecek olan Görkem Özçelik ise, “Mezun olalı 2 sene oldu, 1 sene içinde jokey oldum, 19 yaşında da Gazi’de at bineceğim. Bugüne kadar 198 yarış kazandım Royal Baby’ye de 5 defa bindim üçünde birinci oldum” diye konuştu.

TJK’nin dün Veliefendi Hipodromu’nda düzenlendiği kahvaltıda efsane jokeyler Mümin Çılgın ve Süleyman Akdı’nın ellerini öpen Özçelik ve Abiş, Gazi Koşusu için tavsiye aldı.