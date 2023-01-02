Efsane tenisçi Martina Navratilova kansere yakalandı

Haberin Devamı

Tenis dünyasının en başarılı isimlerinden olan 66 yaşındaki Martina Navratilova, gırtlak ve meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Kanserle tüm gücüyle savaşacağını kaydeden Martina Navratilova, "Bu çifte olumsuzluk ciddi ama hala tedavi edilebilir. İyi bir sonuç çıkmasını umuyorum. Bir süre can yakacak ama tüm gücümle savaşacağım." ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki efsane isim, 2010’da da meme kanserine yakalanmış ve hastalığı yenmişti.

Teşhisin bir muayene sırasında konduğu ve tedaviye bu ay başlanacağı belirtildi.

Kariyerinde 59 grand slam şampiyonluğu yaşayan Navratiolva, Wimbledon'da 9 kez zafere ulaşmıştı.