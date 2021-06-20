Efsane sporcu Milkha Singh, koronavirüse yenildi!

Spor Arena Dış Haber - Hindistan tarihinin en ünlü sporcularından olan, ülkesini 1956, 1960 ve 1964 yıllarındaki olimpiyatlarda temsil eden, 'Uçan Sih' lakaplı Milkha Singh, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Singh'in ailesinden yapılan açıklamada 20 Mayıs günü koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi için hastaneye yatan Singh'in Cuma gecesi hayatını kaybettiği ifade edildi.

EŞİ DE GÜNLER ÖNCE KORONAVİRÜSTEN ÖLMÜŞTÜ

Milkha Singh'in eski voleybolcu olan 85 yaşındaki eşi Nirmal Kaur'un da günler önce koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

HAKKINDA FİLM ÇEKİLDİ

Milkha Singh, 1958 yılında Commomwealth Oyunları 400 metrede altın madalya kazanmış, 1960 Roma Olimpiyatları'nda ise final koşup madalyayı az bir farkla kaçırarak 4. olmuştu. 2013 yılında Bollywood'da 'Koş Milkha Koş' isminde bir filmle Milkha Singh'in hayatı anlatılmıştı.

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