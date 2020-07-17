Efsane sistemli iddaa kuponu! Müthiş oranlar bildi, 45+1'de 1.895 TL kazandı...

Bu bir ilandır

Bir hafta kazandığı kuponla şov yapanı gördük, son dakikalarda müthiş kazançlar yakalayanı da gördük... Ama böyle bir iddaa kuponu görmediğinize yüzde yüz eminiz!

Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de sistem kuponları paylaşan "apollo86", geçtiğimiz gün efsane bir kuponla kazandı.

Size son olarak 40 liralık iddaa kuponu oynayıp, 90+1'de kazanan üyeden bahsetmiştik...

EFSANE İDDAA KUPONU! SİSTEM OYNADI, MÜTHİŞ ORANLAR BİLDİ...

1,25'ler 1,40'lar 1,50'lerden sıkıldıysanız bu kupon tam size göre!

Misli Cafe'de sistem kuponları paylaşan "apollo86" efsane iddaa kuponu yakaladı.

Kupondaki oranlar 10,00 - 12,00 - 12,50 olunca görenler gözlerine inanamadı.

Daha da ilginci, maçlardan birinin 45+1'de kazanmış olmasıydı...

Daegu ile Seongnam arasındaki Güney Kore Kupası maçının ilk yarısı, 45+1'de Cesinha'nın attığı golle 1-0 geçildi.

Chang-Yong Lee ise 77'de skoru 1-1 yaptı ve normal süre bu skorla sona erdi. Ve 12,50 oran bu şekilde kazandı!

İşte o kupon...

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