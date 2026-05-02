Efsane şampiyon Alex Zanardi hayatını kaybetti!

Efsane şampiyon Alex Zanardi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 14:32

Formula 1 eski pilotu paralimpik şampiyon Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Formula 1 pilotu ve dört kez Paralimpik altın madalya kazanan Alex Zanardi, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Formula 1'de Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları için yarışan Zanardi, 1991-99 yıllarında 44 kez piste çıktı.

YARIŞTA İKİ BACAĞINI KAYBETTİ

2001 yılında CART serisine geri dönen Zanardi, Almanya'daki Lausitzring Pisti'nde geçirdiği yarış kazasının ardından iki bacağını da kaybetmiş ancak bu ağır travmaya rağmen spora geri dönmüş ve kendini para-bisiklet sporuna adamıştı.

PARALİMPİK OYUNLARDA 4 ALTIN MADALYA KAZANDI!

Zanardi, para bisikletçi olarak mücadele ettiği 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

"HUZUR İÇİNDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU"

Zanardi'nin ailesinin açıklamasında "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Aile, bu sırada desteklerini gösteren herkese içten teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınAlperen Şengünün performansı Houston Rocketsa yetmediAlperen Şengün'ün performansı Houston Rockets'a yetmedi!Haberi görüntüle
#Formula 1#Alex Zanardi#Paralimpik Oyunları

