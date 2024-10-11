Efsane raket veda ediyor... Nadal emeklilik kararını açıkladı

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Son kez kasım ayında Davis Kupası’nda mücadele edeceğini açıklayan İspanyol raket, duygusal bir video ile sevenlerine veda etti. “Emekli oluyorum” sözleriyle kararını açıklayan Nadal, “Gerçek şu ki, son iki yıl benim için oldukça zordu ve kısıtlamalar olmadan oynamam mümkün olmadı. Bu kararı almak kolay olmadı, ancak hayatın her aşamasında olduğu gibi her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Şimdi bu yolculuğa son vermenin doğru zaman olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kariyerinde 30 Grand Slam finalinde 22 kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık’ta oynadığı 14 finali de kazanma başarısını gösterdi. İspanyol tenisçi son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar geçirse de, 30 yaşından sonra kazandığı büyük turnuva sayısını 8’e çıkardı. Nadal’ın emekliliğini açıklamasından sonra Wimbledon ve Roland Garros resmi hesapları “Sonsuza kadar şampiyon” paylaşımı yaptı.

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VEDA MESAJI YAĞDI

Kortlara 2022 yılında veda eden “majesteleri” lakaplı Roger Federer de yakın dostu için “Bu günün hiç gelmemesini ummuştum” dedi. Nadal’ın antrenörü Carlos Moya “Bir gün bunun geleceğini biliyorduk. Antrenörün olarak yolculuğunun bir parçası olmak her zaman bir onurdu” derken ABD’li tenisçi Andy Roddick de “Muhteşem Rafa. Tüm anılar için teşekkürler dostum” paylaşımında bulundu.

22 GRAND SLAM KAZANDI

22 Grand Slam zaferi bulunan Nadal, yeteneğinin yanı sıra, hırsı ve fizik gücüne dayalı stiliyle modern tenis tarihinin efsaneleri arasına girdi.