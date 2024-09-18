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Efsane İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci, hayatını kaybetti

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#Salvatore Schillaci#İtalya Milli Takımı#1990 Dünya Kupası
Efsane İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 13:21

İtalyan efsane futbolcu Salvatore Schillaci, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

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Bir süredir kanserle mücadele eden İtalya’nın efsane futbolcularından Salvatore Schillaci, vefat etti.

59 yaşında hayata gözlerini yuman Schillaci, İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası’nda attığı 6 golle gol kralı olmuş hafızalardan silinmemişti. İtalya’da milli bir kahraman haline gelmişti.

Kariyerinin çoğunu İtalya’da geçiren Salvatore Schillaci; Messina, Juventus, Inter ve Japon ekibi Jubilo Iwata formalarını terletti.

Schillaci “Altın Top” ve “Altın Ayakkabı” ödüllerini de kazanmış, 1990 yılının Ballon d’Or’unda da ikinci sırada yer almıştı.

Futbolculuk kariyerinde milli takım da dahil olmak üzere toplamda 400 maçta forma giyen efsane santrfor, 166 kez fileleri havalandırmıştı. 

İtalyan golcü, Juventus formasıyla 1 UEFA Kupası ve 1 İtalya Kupası, Inter formasıyla da 1 UEFA Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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#Salvatore Schillaci#İtalya Milli Takımı#1990 Dünya Kupası

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