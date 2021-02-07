Efsane isimden Mostafa Mohamed'e büyük övgü! "20 milyon euroya..."

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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Mısır takımlarından Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, ligde çıktığı 2 maçta 2 kez ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sarı kırmızılı formayı ilk kez ligin 23. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında giyen 23 yaşındaki golcü, takımının 3 golünü penaltıdan kaydetmişti.

Dün oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona eren derbide Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başaran Mohamed, ikinci maçını da boş geçmedi.

DERBİDE ETKİLİ OYUNUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sarı kırmızılıları liderliğe taşıyan golü atan Mısırlı golcü, bunun yanı sıra oyun içindeki etkili performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşma boyunca 29 kez topla buluşan Mohamed, yüzde 61.5’i isabetli 13 pas attı, 7 ikili mücadele ve 3 hava topu kazanmayı başardı.

23 yaşındaki golcünün sarı kırmızılı takımdaki performansını değerlendiren Mısır futbolunun efsane ismi Mido, "Mohamed, Terim yönetiminde çok iyi bir başlangıç yaptı, bu mutluluk verici. Terim, onun karakterinin de gelişiminde büyük etki sağlayacaktır." dedi.

"20 MİLYON EURO..."

Mısırlı golcünün 2 maçtaki performansına dikkat çeken Mido, oyuncunun ilerleyen zamanlarda çok yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olabileceğinin altına çizerken, "Mostafa Mohamed bu seviyede oynamaya devam ederse 1,5 yıl içinde 20 milyon euroya transfer yapar." ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

23 yaşındaki forvet oyuncusunu 2 milyon dolar bedelle 1,5 yıllığına kiralayan Galatasaray, futbolcu için 4 milyon dolar satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.

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