Efsane isimden Manchester United’a Osimhen çağrısı! 'Fark yaratabileceğini biliyorum'

Patrice Evra, gelecek transfer döneminde Manchester United'da görmek istediği tek oyuncunun kim olduğu sorusuna Galatasaray'dan Victor Osimhen cevabını verdi.

Evra'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Osimhen. Galatasaray’a, orada gördüğü sevgiye ve oyuncunun kişiliğine büyük saygı duyuyorum.

Manchester United’ın gerçek bir forvete ihtiyacı var. United’daki forvetlere büyük saygı duyuyorum, bazen Bryan Mbeumo gibi isimler konuşuluyor. Ama eskiden elimizde dört harika forvet vardı ve tüm kulvarlarda mücadele etmek istiyorsanız daha fazla forvete ihtiyacınız olur.

Tabii ki bazı savunmacılara da ihtiyaç var; ekstra bir sol bek ve sağ bek gibi. Çünkü sakatlık yaşayabilirsiniz. Ayrıca Casemiro ayrılıyor, bu yüzden onun gibi oyuncuların yerini doldurmanız gerekiyor. Ama tek bir isim söylemem gerekirse Osimhen derim çünkü bu tarz oyuncuların fark yaratabileceğini biliyorum."