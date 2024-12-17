Efsane isim maçın ardından net konuştu: Güven yok, değişim şart! Müsabakanın en iyisi ve en kötüsü...

Haberin Devamı

Süper Lig’de 16. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’u bulduğı son dakika golüyle mağlup etmeyi bildi. Bireysel hataların ve hakem kararlarının öne çıktığı bu unutulmaz maçı, Trabzonspor’un efsane teknik adamlarından Mustafa Reşit Akçay, Spor Arena’ya özel olarak yorumladı. Bordo mavililerin maç stratejisini, geleceğe dair nasıl bir beklentiye girilmesi gerektiğini ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenleri açıkladı.

Tecrübeli teknik adamın özel açıklamaları şu şekilde:

MUSTAFA REŞİT AKÇAY:

“BU KARŞILAŞMA İZLEDİĞİM EN CAN ALICI MAÇLARDAN BİRİ”

Galatasaray- Trabzonspor müsabakası bence şu ana kadar izlediğim en can alıcı Süper Lig müsabakalarından biri oldu. Trabzonspor oyun olarak, psikolojik olarak müsabakaya hazırlanma anlamında, taktik olarak çok iyi hazırlanıldığı izlenimini verdi. Ancak buna rağmen mağlup olması Trabzonspor’un gelecek günler için çok güven verici mesajlar da verdiğini söyleyebilirim. Şenol Hoca ve teknik ekibi ve futbolcuların bence bir değişim istediği gerçeği ile karşı karşıyayız.

Haberin Devamı

“TRABZONSPOR CAMİASI TEKNİK HEYET VE OYUNCULARA GÜVEN AŞILAMALI”

Trabzonspor camiası hem teknik heyete hem Şenol Hoca’ya hem de oyunculara güven verici ve onlara güvendiklerini anlatan ifadeler, sözler ya da davranışlar göstermeli. Bu da gelecek günlerin daha iyi olmasını sağlayacaktır.

“MAÇIN EN ETKİLİ İSMİ NWAKAEME, STANDART ALTINDA KALAN İSİM…”

Şu anda devre arasında yapılacak olan transfer çalışmaları ve kamp çalışmaları ile oyuncuların hocayla kuracakları iletişim sonrasında bence çok daha iyi duruma gelinebileceği ile ilgili mesajlar verdi takım. Bence maçın en etkili oyuncusu 75. dakikaya kadar Nwakaeme oldu, oyunun hem ofansif hem defansif yönünü uygulamaya çalıştı, oysa Nwakaeme benim tarzım bir oyuncu olmamasına rağmen kendisine çok saygı duyduğumu söyleyebilirim. Ayrıca Simon Banza biraz farklı bir akşam izletti bize, standartlarının altında kaldı.

Haberin Devamı

“GENÇ OYUNCULARIN BU TÜR MAÇLARDA HATA YAPMA İHTİMALİ HER ZAMAN VAR”

Savunmada da bence blok olarak iyi durdu Şenol Güneş'in talebeleri sahada. Ancak en son değişiklikle birlikte genç oyuncu üzerinden yenen bir gol nedeniyle de maçı kaybetmiş oldu. Bu genç oyuncuların bu tür müsabakalarda bu tür hatalar yapma olasılıkları her zaman vardır. Bunu da altyapı üretkenliği yüksek olan Trabzonspor için çok sorun oluşturmadan yine altyapılardan oyuncularını geliştirmeye ve kullanmaya devam etmeli; ekonomik anlamda Trabzonspor’un yüksek borcu da bu tarz strateji ile ortadan kalkabilir.

Demem o ki, altyapısından oyuncu kullanma tarzı, stratejik olarak kullanılması gereken bir tarz olarak önümüzdeki günlerde uygulamaya sokulacaktır buna inanıyorum.

Haberin Devamı

“ŞENOL HOCA’NIN TECRÜBESİ VE İŞ BİLGİSİYLE GÜZEL GÜNLER YAKIN”

Orta sahaya bakarsak özellikle Ozan Tufan’ın goldeki becerisi oldukça iyiydi, bu durum şunu gösteriyor; Şenol Hoca’nın başlamasıyla birlikte organizasyondaki aksaklıklar, saha içerisindeki oyuncu yapısının yüksek tempolu oyuna hazır olmaması, stratejik olarak taktik değişikliklere uyum göstermede zorluk çıkarmaları , Şenol Hoca’nın ve teknik heyeti oldukça işini zorlaştırmıştı ama Şenol Hoca’nın tecrübesiyle, iş bilgisiyle, disipliniyle, çalışkanlığıyla bu konunun da üzerinden geleceğini ve ikinci yarıdaki müsabakalardan itibaren güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim. Bu maçın birkaç mesajı vardı. Bunlardan bir tanesi gelecek günlerin oyuncular açısından ve Trabzonspor ve teknik ekip açısından olumlu gelişmelerin olabileceğini gösterdi. Ayrıca oyuncuların kafa olarak büyük bir bölümünün değişime açık olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

“TRABZONSPOR’DAN BAŞKA BİR TRABZONSPOR YOK!”

Son olarak ise transferin şart olduğunu gösterdi bu maç. Şimdi taraftar bu maçtan sonra olumlu yazılarla, olumlu mesajlarla kendi takımını, kendi teknik heyetini desteklemeli çünkü başka Trabzonspor yok. Bir de şunu söylemek isterim kendi ego yapısına göre başarılı olmak yani Trabzonspor’un sonuçları ve Trabzonspor’un yaptıkları üzerinden geliştirdiği aidiyet duygusu ile birlikte mutlu olmak, üstünlük sağlamak gibi bir tavıra girilebilir bu normaldir. Ancak bu tür durumlarda taraftarımızın ego göstererek kendisinin aidiyet duygusu ve üstünlük sağlamak, huzur bulmak, iç dünyasında rahatlamak amaçlı teknik heyeti ve futbolcular üzerinde baskı yaratarak onları aşağılamak ya da onları kötü gösterme eğilimi taşıması bu dönemler için uygun tavırlar değildir, bunlardan vazgeçilmeli. Trabzonspor’un ödemesi gereken yüksek meblağda bir borcu olduğunu ve Trabzonspor’dan başka bir Trabzonspor’un olmadığını da unutmamalılar.