Efsane golcü Thierry Henry'den Barcelona'ya Victor Osimhen önerisi!

#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 10:00

Bir dönem Barcelona'da da forma giyen Fransız futbolunun efsane golcülerinden Thierry Henry, Galatasaray'n Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i eski takımına önerdi.

Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid'e 4-0 mağlup olarak rövanşta işi mucizelere kalan Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında da Girona'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptırdı.

Katalan devinin taraftarları üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından endişelerini yüksek sesle dile getirirken, hem Barcelona hem de Fransız futbolunun efsane golcülerinden Thierry Henry Katalan devindeki sorunu teşhis etti.

"LEWA VE TORRES, BAŞARIYI GARANTİ ETMİYOR"

Sport'a konuşan Henry, "Lewandowski ve Ferran Torres, Hansi Flick'in 9 numaraları, ikisi de başarıyı garanti etmiyor." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Henry, "Üst düzey bir forvetten bahsediyorum. Victor Osimhen gibi, Erling Haaland gibi, Harry Kane gibi. Gelecek vadeden bir oyuncudan değil; kendini kanıtlamış, müthiş golcülerden bahsediyorum. Yamal gibi yetenekli, böyle paslar veren bir oyuncunuz olduğunda, gol atmanız gerekiyor. Bu kadar basit. Bu seviyede, tek bir şans yeterli. Çok fazla fırsatın boşa harcandığı maçlar izledim. Barcelona'da bu olmamalı. Rekabetçi olmakla, şampiyon olmak arasındaki farkı yaratan şey bu." şeklinde konuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 16 maçta 9 gol - 3 asistlik performans sergileyen Osimhen; Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 6 gol atıp 2 de asist üretti.

#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen

