Efsane futbolcudan Mourinho'ya şok sözler! 'Egosunu bir yere bırakmalı'

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Eski Chelsea oyuncusu Marcel Desailly, Jose Mourinho için artık kanıtlayacak bir şeyinin kalmadığını ve egosunu bir kenara bırakması gerektiğini açıkladı.

Mirror'da yer alan haberde Desailly'nin açıklamaları şu şekilde:

'KANITLAYACAK HİÇBİR ŞEYİ KALMADI'

"Onu bir teknik direktör olarak çok sevdik ve kanıtlaması gereken hiçbir şey kalmadı"

'EGOSUNU BİR KENARA BIRAKMALI'

"Carlo Ancelotti, Luis Enrique ve diğerleri gibi üst düzey bir koç, oturup ne istediğine karar vermesi gerekecek. Egosunu bir kenara bırakıp oynamak istediği sistemi yeniden başlatabilir."

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'OYUNCULARINI KORUMUYOR'

"Koçluğa başladığında çok fazla alçakgönüllülüğü vardı, onun altında oynayan oyuncular bana ne kadar harika bir koç olduğunu söyledi. Oyuncular onun için savaşmak ve ölmek istiyordu. Takımının her bir üyesine ivme ve onu etkileme şansı verdi. Ama o değişti. Medyada oyuncularını korumak yerine onları eleştirmekten korkmuyor. Antrenmanları oyuncular arasında motivasyon ve rekabet yaratmadı."

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'ALÇAKGÖNÜLLÜĞÜ BİR KENARA BIRAKTI'

"Alçakgönüllülük yönünü bir kenara bıraktı, Fenerbahçe'de şampiyonluğu kaçırdı ve eski seviyesine dönebilmesi için buna ihtiyacı olacak."