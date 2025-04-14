Efsane futbolculardan Altay Bayındır'a sert tepki: Ne yapıyorsun? Anlayamıyorum!

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Fenerbahçe'den geçen sezon başında Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır, dün Premier Lig’deki ilk maçına çıktı.

Premier Lig’in 32. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı konuk etti. Ev sahibi takımı, maçın 24. dakikasında Sandro Tonali'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip de 37. dakikada Alejandro Garnacho ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Newcastle, 49 ve 64. dakikalarda Harvey Barnes ile 77. dakikada da Bruno Guimaraes'in attığı gollerle sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Newcastle United, puanını 56'ya çıkardı ve 4. sırada yükseldi. Manchester United ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.

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ALTAY, PREMİER LİG'DE İLK KEZ OYNADI

Manchester’da maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli kaleci Altay Bayındır, Premier Lig’de ilk kez forma giydi. Mücadelede 2 kurtarışa imza atan Altay, kalesinde gördüğü 4 gol ve yaptığı hata nedeniyle Kırmızı Şeytanlar cephesinde tepki gördi.

ALTAY, ADA BASININDA MANŞETLERDE

İngiliz basını Altay Bayındır'ın ilk Premier Lig maçındaki performansını değerlendirirken efsane futbolcu Roy Kean, milli kaleciye sert sözlerle yüklendi. İşte Altay'ın Newcastle maçı performansının Ada basınındaki yansımaları;

THE SUN: TOM HEATON'UN ZAMANI GELMEDİ Mİ?

Maç sonrası oyuncu performanslarını tek tek değerlendiren The Sun gazetesi, Altay'a 10 üzerinden 4 puan verirken performansı için şu ifadeleri kullandı; " Bütün gözler, oyundan alınan Onana'nın yerine oynayan giren Türk kalecinin üzerindeydi. Premier Lig'deki ilk maçının ilk bölümlerinde hiç hata yapmadı ve ilk yarıda Alexander Isak'ı harika bir kurtarışla durdurdu.

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Ancak Kırmızı Şeytanlar dağılmaya başladığında her şey tersine döndü ve Joelinton'a attığı topla Newcastle'a dördüncü golü hediye etti. Sinirleri birkaç kez daha gererek teknik direktörün aklına büyük bir soru getirdi: Tom Heaton'ın oyuna girme zamanı geldi mi?

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DAİLY MAİL: İLK MAÇINDA 4 GOL YEDİ

Daily Mail gazetesi ise maç sonu oyuncu değerlendirmesinde Altay için, 'Hafta ortasında gollere yol açan iki büyük hata yapan kalecinin yerine geçti ve büyük bir hata yaparak Bruno Guimaraes ile Newcastle United'a dördüncü golü hediye etti.. Güçlü bir ilk yarı geçirdi ancak Premier Lig'deki ilk maçında dört gol yedi.'

ROY KEANE'DEN ALTAY TEPKİSİ: ANLAYAMIYORUM

Efsane futbolcular Roy Keane ve Les Ferdinand maçtan sonra Sky Sports'taki yayında ilk Premier Lig maçına çıkan Altay Bayındır'ın performansı için çarpıcı ifadeler kullandı.

Keane, milli kaleci için şunları söyledi; 'Elbette Altay hatalı. Karar verme sürecine geri dönün. O pası vermenin ne gibi bir faydası olacağından bile emin değilim. Bu çok riskli. Takıma ilk girdiklerinde kalecileri savunmakta kararlıyımdır. Çünkü bence kalecilerin alışması beş, altı, yedi maç alıyor. Ama oradaki temel hatayı anlayamıyorum.

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'BU SADECE BASİT MANTIK'

'Bu büyük adam işi. Newcastle'a gidiyorsunuz, kiminle oynadıkları ve size ne zaman baskı yapacakları konusunda kendi çalışmanızı yapıyorsunuz. Eğer uzun oynayacaksanız, topu çok uzağa attığınızdan emin olun, böylece en azından sahanın ilerisinde olursunuz. Ama topu orada kaybederseniz, biri kaleye doğru üzerinize gelir. Bu sadece basit bir mantık. Sadece ayağınızı şuraya koyun ve ”3-1 gerideyiz, aptalca bir hata yaparak 4-1 geriye düşmeyelim" deyin. Yapmıyor, santrfora küçük bir top atmaya çalışıyor. Sadece şunu düşünüyorum: "Ne yapıyorsun?"

Bir diğer efsane futbolcu Les Ferdinand ise Altay için şu ifadeleri kullandı; 'Bu, günümüzde kalecilerin çok hassas ve çok zeki olmasıyla ilgili izlediğimiz tipik bir durum.