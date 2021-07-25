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GeriTokyo2020 Efsane cimnastikçi Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı
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Tokyo2020
Haber Giriş: 25.07.2021 - 23:28 | Son Güncelleme:

Efsane cimnastikçi Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı

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Efsane cimnastikçi Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı

Yaklaşık 30 yıllık profesyonel kariyerinde 8 kez olimpiyatlara katılan kadın cimnastikçi Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldığını açıkladı.

İlk olimpiyat deneyimini 1992'de Barcelona'da, sonuncusunu ise Özbekistan adına Tokyo 2020'de yaşayan Chusovitina, elemeleri geçememesinin ardından gözyaşları içinde profesyonel spor kariyerini noktaladığını belirterek, "Çok fazla insan bana destek verdi. Bunlar, mutluluk gözyaşları. Hala ayaktayım ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Sovyetler Birliği, Özbekistan ve Almanya adına toplam 8 kez olimpiyatlara katılan Chusovitina, bunu başaran tarihteki tek kadın cimnastikçi oldu.

Chusovitina'nın, olimpiyatlarda birer altın ve gümüş, dünya şampiyonalarında ise 3'ü altın olmak üzere 11 madalyası bulunuyor

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