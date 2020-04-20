Efsane basketbolcu Michael Jordan’ın formasına servet ödediler
Michael Jordan’ın 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları’nda giydiği ve imzaladığı forması açık artırmada 216 bin dolara (Yaklaşık 1.5 milyon TL) satıldı.
Forma ilk olarak Eylül 1992’de bir bağış organizasyonunda 17 bin 500 dolara alıcı bulmuştu. Efsanevi basketbolcunun 1984 Olimpiyat Oyunları’nda giydiği forması ise daha önce 274 bin dolara satılmıştı.
1992 olimpiyatlarını kazanan ve ‘Rüya Takım’ olarak adlandırılan ABD Milli Takımı’nın kadrosunda Jordan dışında Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, Patrick Ewing, Charles Barkley, Clyde Drexler, John Stockton, David Robinson ve Chris Mullin yer alıyordu.
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