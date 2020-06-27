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GeriFutbol Efsane Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Efsane Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı!

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Efsane Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı!
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Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan eski teknik direktör Carlos Bilardo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Adams-Hakim sendromu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Bilardo'nun, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ancak eski teknik adamın hastalık belirtisi göstermediği öğrenildi.

Hem oynadığı hem de çalıştırdığı eski kulübü Estudiantes, başkent Buenos Aires'teki evinde, bakım altında yaşayan Bilardo için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.

Bilardo, Diego Maradona'nın da yer aldığı Arjantin kadrosunu 1986'da dünya şampiyonluğu, 1990'da ise dünya 2'nciliğine taşıdı. Arjantin, 1986'dan beri Dünya Kupası'nı kazanamıyor.

Efsane Arjantin Milli Takımının teknik direktörü Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı

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