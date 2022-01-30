EFL Championship keyfi Misli.com'da bir başka! Cardiff-Nottingham maçına iddaa oynayanların %20'si...

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CARDIFF CITY

Sezona Mick McCarthy ile başlayan, arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrası (üst üste 8 yenilgi) yola Steve Morison'la devam eden Cardiff City'de Kieffer Moore problemi devam ediyor.

Moore hem sakat hem de takımdan ayrılmak istiyor. Morison da Moore'a son 4 lig maçında süre vermedi. Ara transfer dönemi bitmeden Moore'u Bournemouth'a yollayabilme ihtimalleri söz konusu...

Bu nedenle hücum merkezinde bir kez daha James Collins izleyeceğiz. Collins son 3 lig maçının 2'sinde tabela yaptı.

Orta alanda Manchester City'den kiraladıkları Tommy Doyle forma giyecek. Doyle'ın yanında Marlon Pack ile Joe Ralls göreceğiz.

Bu sezon kalesini hiçbir maçta gole kapatamayan Alex Smithies "1 numara" olmaya devam edecek. Smithies'in önünde "McGuinness, Nelson & Flint" oynayacak.

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NOTTINGHAM FOREST

Nottingham Forest da Cardiff City gibi sezon devam ederken menajer değiştirmişti...

Chris Hughton yönetiminde ilk 7 haftayı 1 puanla geçince 1 maç Steven Reid ile idare edip kontrolü Steve Cooper'a bırakmışlardı. Cooper'la ilk 5 maçta 13 puan toplamaları alkış almıştı.

Arada biraz bocaladılar ancak yeniden çıkışa geçtiler desek hata olmaz, son 3 lig maçında sadece 1 gol yiyip 9 puan topladılar.

Yeniden play-off potasındalar...

Sol açık Alex Mighten ve sağ açık Joe Lolley sakat. Braian Ojeda (Paraguay) ve Mohamed Drager (Tunus), ülkelerinin milli takımlarında. Orta alanda tüm gözler Brennan Johnson'ın üzerinde olacak.

Johnson son 2 galibiyette atılan 5 golün 3'ünde (2 gol - 1 asist) başroldeydi. Brentford peşinde...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Cardiff City iç sahada oynadığı son 10 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi! (9 mağlubiyet)

- Nottingham Forest'ın deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 12 gol)

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%8'lik kesim ise "2.5 ALT" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde 3 gol çıkmasını beklemiyor.

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Eylül 2018'e gidiyoruz! İlkay Gündoğan'dan Cardiff City ağlarına muhteşem bir gol...