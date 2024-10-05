Efeler Ligi'nde 55. sezon heyecanı başlıyor

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Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda saat 13.00'te Cizre Belediyespor-Halkbank karşılaşmasıyla başlayacak Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonunda 8 farklı şehirden 13 takım mücadele verecek.

Ligde Ankara ile İstanbul'u üçer, İzmir'i 2, Antalya, Bitlis, Bursa, Ordu ve Şırnak'ı da birer takım temsil edecek.

Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor ise ligden çekildi.

TAKVİM VE STATÜ

Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart'ta tamamlanacak.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

Normal sezonu ilk 4 sırada bitirecek takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 2. etapta mücadele verecek.

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Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.

HALKBANK 5 SEZON SONRA KAZANDI

Efeler Ligi'nde Halkbank 10 şampiyonlukla, Eczacıbaşı'ndan sonra en fazla kupa kazanan takım konumunda bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk yaşayan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Halkbank, 2023-2024 sezonunu da şampiyon tamamlayarak 5 sezon aranın ardından kupayı kazandı.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN ECZACIBAŞI

Ligin geride kalan 54 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

FENERBAHÇE'DEN 5 ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, ligde 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

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Ligde Arkas Spor dört, Ziraat Bankkart, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

GALATASARAY'IN HASTERİ 35 YIL

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 35 yıldır şampiyon olamıyor.

Ligin ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.